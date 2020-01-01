Беспроводные наушники JBL T110BT зеленый
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Код товара: 83599
Производитель: JBL
31 декабря
31 декабря
1 790₽
21
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Технология
- динамические
- Цвет
- зеленый
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Вес, г
- 16.2
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Импеданс, Ом
- 16
- Чувствительность, дБ
- 96
- Особенности
- отсутствие проводов, возможность отвечать на звонки и 6 часов работы от батареи, четкие и мощные басы с технологией JBL Pure Bass.
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 6
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