Беспроводные наушники JBL UA BT белый
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Код товара: 82445
Производитель: JBL
31 декабря
31 декабря
4 500₽
20
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Цвет
- белый
- Вес, г
- 70
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 10
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 22000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Импеданс, Ом
- 1
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Длина кабеля, м
- 0.75
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