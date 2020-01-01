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Наушники
Беспроводные наушники JBL UA BT белый

Беспроводные наушники JBL UA BT белый

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Беспроводные наушники JBL UA BT белый
Беспроводные наушники JBL UA BT белый
Беспроводные наушники JBL UA BT белый
Беспроводные наушники JBL UA BT белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 82445
Производитель: JBL
31 декабря
31 декабря
4 500₽
20
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Характеристики
Тип устройства
Беспроводные наушники
Конструкция
вкладыши
Цвет
белый
Вес, г
70
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
10
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
22000
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Импеданс, Ом
1
Тип акустического оформления
закрытые
Регулятор громкости
есть
Микрофон
есть
Длина кабеля, м
0.75
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31 декабря
31 декабря
4 500₽
20
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа