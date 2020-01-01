Проводные наушники Xiaomi Piston ZBW4354TY черный
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Код товара: 73739
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
790₽
9
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 14
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Максимальная мощность, мВт
- 5
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 93
- Особенности
- резиновая оплетка кабеля, сменные амбушюры
- Цвет
- черный
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Конструктивные особенности
- прямой штекер
- Регулятор громкости
- нет
- Микрофон
- есть
- Разъем штекера
- mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 1.25
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