Беспроводные наушники JBL T110BT белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 72460
Производитель: JBL
мало
мало
1 590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Технология
- динамические
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Вес, г
- 16.2
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Импеданс, Ом
- 16
- Чувствительность, дБ
- 96
- Цвет
- белый
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 6
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводные наушники JBL T110BT зеленый
1 790₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
1 690₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Bluetooth-наушники с микрофоном HIPER TWS PULL черный
1 890₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники JBL Quantum 50 черный
1 790₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводные наушники Defender FreeMotion B545 черный
1 350₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводные TWS-наушники Ritmix RH-825BTH черный
1 290₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.