Проводные наушники Xiaomi ZBW4356TY розовый
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Код товара: 72112
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 1 мес.
31 декабря
31 декабря
350₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Технология
- динамические
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Вес, г
- 14
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Максимальная мощность, мВт
- 5
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 93
- Цвет
- розовый
- Конструктивные особенности
- прямой штекер
- Регулятор громкости
- нет
- Микрофон
- есть
- Разъем штекера
- mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 1.25
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