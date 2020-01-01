Беспроводные наушники JBL T460BT синий
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Код товара: 70803
Производитель: JBL
мало
мало
3 790₽
45
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- накладные
- Технология
- динамические
- Цвет
- синий
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Вес, г
- 300
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Функции
- Multipoint
- Импеданс, Ом
- 32
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Конструктивные особенности
- складная конструкция
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 11
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