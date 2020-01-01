Наушники вкладыши Sony MDREX450APH.CE7 1.2м серый проводные
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Код товара: 70289
Производитель: Sony
31 декабря
31 декабря
3 790₽
18
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Вес, г
- 6
- Особенности
- сменные амбушюры
- Цвет
- серый
- Длина кабеля, м
- 1.2
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