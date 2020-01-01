Проводные наушники Apple EarPods белый
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Код товара: 64947
Производитель: Apple
В наличии
В наличии
1 990₽
62
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О товаре
наушники с микрофоном, вкладыши, поддержка iPhone, разъем mini jack 3.5 mm
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Технология
- динамические
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Вес, г
- 10
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 109
- Цвет
- белый
- Тип акустического оформления
- полуоткрытые
- Конструктивные особенности
- прямой штекер
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъем штекера
- mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 1.2
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