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Наушники
Беспроводные наушники JBL T460BT белый

Беспроводные наушники JBL T460BT белый

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Беспроводные наушники JBL T460BT белый
Беспроводные наушники JBL T460BT белый
Беспроводные наушники JBL T460BT белый
Беспроводные наушники JBL T460BT белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 52883
Производитель: JBL
мало
мало
3 790₽
45
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О товаре
Bluetooth-наушники с микрофоном, накладные, 32 Ом, разъем mini jack 3.5 mm, вес 300 г, время работы 11 ч, поддержка Bluetooth 4.0
Характеристики
Тип устройства
Беспроводные наушники
Конструкция
накладные
Технология
динамические
Цвет
белый
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Вес, г
300
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Функции
Multipoint
Импеданс, Ом
32
Тип акустического оформления
закрытые
Конструктивные особенности
складная конструкция
Регулятор громкости
есть
Микрофон
есть
Время работы, ч
11
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Беспроводные наушники JBL T460BT черный
3 790₽
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Беспроводные наушники JBL T460BT синий
3 790₽
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3 790₽
45
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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