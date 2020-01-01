Наушники Defender Basic-617 Black кабель 1,1 м
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Код товара: 49218
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
180₽
2
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О товаре
наушники, вставные (затычки), 32 Ом, 95 дБ, разъем mini jack 3.5 mm
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 95
- Длина кабеля, м
- 1.1
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