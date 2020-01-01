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Наушники
Проводные наушники Sony MDR-EX15AP черный

Проводные наушники Sony MDR-EX15AP черный

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Проводные наушники Sony MDR-EX15AP черный
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Код товара: 3997
Производитель: Sony
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790₽
9
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О товаре
вставные ("затычки"), закрытые, 16Ом, 100дБ
Характеристики
Тип устройства
Проводные наушники
Конструкция
внутриканальные
Технология
динамические
Вес, г
3
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
8
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
22000
Параметры чувствительности
дБ/мВт
Максимальная мощность, мВт
100
Импеданс, Ом
16
Чувствительность, дБ
100
Особенности
неодимовые магниты, сменные амбушюры
Цвет
черный
Тип акустического оформления
закрытые
Конструктивные особенности
L-образный штекер, неодимовые магниты
Регулятор громкости
нет
Микрофон
нет
Разъем штекера
mini jack 3.5 mm
Длина кабеля, м
1.2
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9
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа