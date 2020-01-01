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Наушники
Проводные наушники Skullcandy JIB IN-EAR W/O MIC черный

Проводные наушники Skullcandy JIB IN-EAR W/O MIC черный

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Проводные наушники Skullcandy JIB IN-EAR W/O MIC черный
Проводные наушники Skullcandy JIB IN-EAR W/O MIC черный
Проводные наушники Skullcandy JIB IN-EAR W/O MIC черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 28610
Производитель: Skullcandy
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
490₽
5
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О товаре
вставные ("затычки"), 16Ом, 100дБ
Характеристики
Тип устройства
Проводные наушники
Конструкция
внутриканальные
Технология
динамические
Вес, г
40
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Импеданс, Ом
16
Чувствительность, дБ
83
Особенности
сменные амбушюры
Цвет
черный
Тип акустического оформления
закрытые
Разъем штекера
mini jack 3.5 mm
Длина кабеля, м
1.2
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мало
мало
490₽
5
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа