Проводные наушники Skullcandy JIB IN-EAR W/O MIC черный
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Код товара: 28610
Производитель: Skullcandy
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
490₽
5
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О товаре
вставные ("затычки"), 16Ом, 100дБ
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 40
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Импеданс, Ом
- 16
- Чувствительность, дБ
- 83
- Особенности
- сменные амбушюры
- Цвет
- черный
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Разъем штекера
- mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 1.2
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