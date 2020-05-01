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Проводные наушники Logitech G333 серебристый

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Проводные наушники Logitech G333 серебристый
Проводные наушники Logitech G333 серебристый
Проводные наушники Logitech G333 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 189399
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
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4 890₽
58
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О товаре

Проводные наушники Logitech G333

Аудиоустройство, разработанное специально для игр, позволяет полностью погрузиться в виртуальную реальность Сдвоенные динамические диффузоры (один для высоких и средних частот, другой — для низких) обеспечивают богатое, невероятно насыщенное звучание и точно воспроизводят атмосферу виртуальной реальности. Встроенный микрофон гарантирует четкую передачу голосовых команд, а регуляторы на кабеле позволяют без труда управлять воспроизведением мультимедиа.

На выбор предлагаются несколько ярких цветовых решений.

Выберите нужный размер мягких силиконовых насадок (из трех предлагаемых вариантов), которые можно будет удобно расположить внутри ушного канала.Прочный алюминиевый корпус обеспечивает надежность и долговечность наушников, а также придает им привлекательный вид.

Игровой уровень: игровые наушники-вкладыши G333 созданы для полного погружения в игру, вне зависимости от того, находитесь Вы за компьютером или в дороге.

Подключение к нескольким устройствам: подключите к ПК, мобильным устройствам, Xbox, PlayStation, Nintendo со стандартным разъемом 3,5 мм; прилагаемый адаптер USB-C позволяет подключаться к другим устройствам

Сдвоенные динамические диффузоры: разработаны специально для оптимального игрового процесса; диффузоры (один для высоких, средних частот, другой — для низких) передают богатое звучание.

Встроенный микрофон и элементы управления: качественный микрофон обеспечивает четкое общение; элементы управления позволяют воспроизводить, приостанавливать, регулировать громкость.

Адаптивный комфорт: выберите один из трех гибких, удобных, мягких силиконовых насадок, которые аккуратно входят в ухо/

Чрезвычайная долговечность: прочный алюминиевый корпус с привлекательной отделкой отличается надежностью и долговечностью

Характеристики
Конструкция
внутриканальные
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Тип крепления
без крепления
Микрофон
есть
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4 890₽
58
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 1 470 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 6 магазинах

бесплатно,

в 6 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?