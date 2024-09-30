Беспроводные TWS-наушники Breaking Air 2 белый
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-20%
2 390₽
2 990₽
28
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Цвет
- белый
- Технология
- динамические
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Максимальная мощность, мВт
- 4
- Функции
- управление со смартфона
- Импеданс, Ом
- 16
- Чувствительность, дБ
- 95
- Особенности
- отсутствуют
Отзывы 1
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А
А
Агарзаева Галимат Тагировна
2 февраля 2024
Достоинства
Хороший звук
А
Агарзаева Галимат Тагировна
2 февраля 2024
Достоинства
Хороший звук
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