Беспроводные TWS-наушники Accesstyle Lavender серый
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Код товара: 158307
Производитель: Accesstyle
3 500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- серый
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 57
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Вес (одного наушника), г
- 8.5
- Импеданс, Ом
- 16
- Чувствительность, дБ
- 93
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