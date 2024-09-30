Беспроводные наушники JBL Tune 760NC синий
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 157173
Производитель: JBL
7 490₽
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
6 990₽
73
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
19%
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds Live бронзовый
6 490₽
7 990₽
73
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds 2 фиолетовый
6 990₽
92
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники Logitech G335 голубой
7 690₽
75
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводные TWS-наушники 1MORE ComfoBuds Pro белый
6 290₽
Беспроводные наушники Monster Compete черный
6 900₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- полноразмерные
- Цвет
- синий
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 220
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- есть
- Параметры чувствительности
- дБ/В
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 103
- Особенности
- регулируемое оголовье, мягкие амбушюры, поворотные чаши, мягкое оголовье
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.