Проводные наушники JBL T110 белый
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790₽
9
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В наличии
В магазинах:
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9
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Проводные наушники JBL 110 синий
790₽
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790₽
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890₽
10
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- белый
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 13
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Импеданс, Ом
- 16
- Чувствительность, дБ
- 100
- Особенности
- сменные амбушюры
Отзывы 1
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7
7
79884469293
2 января 2023
Достоинства
За все время использования все четко было у меня
7
79884469293
2 января 2023
Достоинства
За все время использования все четко было у меня
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