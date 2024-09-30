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Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный

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Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
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Код товара: 153537
Производитель: Samsung
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ДО 30.09.24

6 990₽
83
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Проводные наушники Logitech G335 голубой
7 690₽
Характеристики
Тип устройства
Беспроводные TWS-наушники
Конструкция
внутриканальные
Цвет
черный
Система активного шумоподавления (ANC)
есть
Вес (одного наушника), г
5
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В сравнение
В избранное
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа