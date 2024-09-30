Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 черный
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Код товара: 153537
Производитель: Samsung
6 990₽
83
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- черный
- Система активного шумоподавления (ANC)
- есть
- Вес (одного наушника), г
- 5
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