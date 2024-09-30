Беспроводные TWS-наушники Xiaomi Mi Earphones 2 Pro черный
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5 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- черный
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 60
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- есть
- Импеданс, Ом
- 32
Отзывы 1
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К
К
Кунбуттаев Вагабуттин Магомедович
20 февраля 2024
К
Кунбуттаев Вагабуттин Магомедович
20 февраля 2024
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