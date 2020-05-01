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Беспроводные наушники Panasonic RB-M500BGE-K черный

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Беспроводные наушники Panasonic RB-M500BGE-K черный
Беспроводные наушники Panasonic RB-M500BGE-K черный
Беспроводные наушники Panasonic RB-M500BGE-K черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 152040
Производитель: Panasonic
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7 390₽
88
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Беспроводные наушники JBL Tune 770 NC черный
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6 900₽
Характеристики
Конструкция
полноразмерные
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Радиус действия, м
10
Тип крепления
оголовье
Микрофон
есть
Время работы, ч
30
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7 390₽
88
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Рассрочка

В рассрочку за 2 220 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

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