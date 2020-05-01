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Беспроводные наушники Panasonic RB-M500BGE-K черный
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Код товара: 152040
Производитель: Panasonic
7 390₽
88
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Характеристики
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- Конструкция
- полноразмерные
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Радиус действия, м
- 10
- Тип крепления
- оголовье
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 30
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