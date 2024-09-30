Беспроводные наушники Edifier W800BT Plus черный
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Код товара: 151907
Производитель: Edifier
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
35
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мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- накладные
- Цвет
- черный
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 100
Отзывы 2
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А
А
АБУ
30 апреля 2024
У
У
Умахан
9 сентября 2023
Достоинства
Качественный пластик, хорошие приятные накладки, смотреть фильмы и играть самое то.
Недостатки
их нет
Комментарии
Рекомендую к покупке для повседневной работы в офисе, заряд держат 2-3 рабочих дня по 8-9 часов, заряжаются тоже очень быстро.
А
АБУ
30 апреля 2024
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