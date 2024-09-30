Беспроводные TWS-наушники Accesstyle Wild черный
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Код товара: 147850
Производитель: Accesstyle
1 900₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Цвет
- черный, зеленый
- Вес, г
- 0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 102
- Особенности
- двухдрайверные наушники с функцией беспроводной зарядки
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