Беспроводные TWS-наушники Defunc True Gaming черный
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Код товара: 145339
Производитель: Defunc
-57%
1 290₽
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- черный
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 50
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Импеданс, Ом
- 32
Отзывы 2
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М
М
Магомед
18 августа 2024
Достоинства
Хорошие наушники
Г
Г
Гость 055651880
2 августа 2024
М
Магомед
18 августа 2024
Достоинства
Хорошие наушники
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