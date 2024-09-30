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Беспроводные TWS-наушники Defunc True Mute белый

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Беспроводные TWS-наушники Defunc True Mute белый
Беспроводные TWS-наушники Defunc True Mute белый
Беспроводные TWS-наушники Defunc True Mute белый
Беспроводные TWS-наушники Defunc True Mute белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 145330
Производитель: Defunc
нет отзывов
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ДО 30.09.24

1 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

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Проводные наушники Philips TAH2005BK черный
Проводные наушники Philips TAH2005BK черный
1 390₽
Характеристики
Тип устройства
Беспроводные TWS-наушники
Конструкция
внутриканальные
Цвет
белый
Технология
динамические
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Система активного шумоподавления (ANC)
есть
Параметры чувствительности
дБ/мВт
Максимальная мощность, мВт
11
Вес (одного наушника), г
6
Функции
клавиша регулирования, регулировка громкости, управление со смартфона, сенсорное управление
Импеданс, Ом
32
Чувствительность, дБ
101
Особенности
Функции клавиш: переключение музыкальных композиций, активация голосового помощника, воспроизведение/пауза, ответ/завершение вызова
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1 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа