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Проводные наушники Logitech G333 черный

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Проводные наушники Logitech G333 черный
Проводные наушники Logitech G333 черный
Проводные наушники Logitech G333 черный
Проводные наушники Logitech G333 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 144068
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 990₽
59
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Проводные наушники Logitech G333

Аудиоустройство, разработанное специально для игр, позволяет полностью погрузиться в виртуальную реальность Сдвоенные динамические диффузоры (один для высоких и средних частот, другой — для низких) обеспечивают богатое, невероятно насыщенное звучание и точно воспроизводят атмосферу виртуальной реальности. Встроенный микрофон гарантирует четкую передачу голосовых команд, а регуляторы на кабеле позволяют без труда управлять воспроизведением мультимедиа.

На выбор предлагаются несколько ярких цветовых решений.

Выберите нужный размер мягких силиконовых насадок (из трех предлагаемых вариантов), которые можно будет удобно расположить внутри ушного канала.Прочный алюминиевый корпус обеспечивает надежность и долговечность наушников, а также придает им привлекательный вид.

Игровой уровень: игровые наушники-вкладыши G333 созданы для полного погружения в игру, вне зависимости от того, находитесь Вы за компьютером или в дороге.

Подключение к нескольким устройствам: подключите к ПК, мобильным устройствам, Xbox, PlayStation, Nintendo со стандартным разъемом 3,5 мм; прилагаемый адаптер USB-C позволяет подключаться к другим устройствам

Сдвоенные динамические диффузоры: разработаны специально для оптимального игрового процесса; диффузоры (один для высоких, средних частот, другой — для низких) передают богатое звучание.

Встроенный микрофон и элементы управления: качественный микрофон обеспечивает четкое общение; элементы управления позволяют воспроизводить, приостанавливать, регулировать громкость.

Адаптивный комфорт: выберите один из трех гибких, удобных, мягких силиконовых насадок, которые аккуратно входят в ухо/

Чрезвычайная долговечность: прочный алюминиевый корпус с привлекательной отделкой отличается надежностью и долговечностью

Характеристики
Тип устройства
Проводные наушники
Конструкция
внутриканальные
Цвет
черный
Технология
динамические
Вес, г
19
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Параметры чувствительности
дБ/мВт
Максимальная мощность, мВт
6
Функции
регулировка громкости
Импеданс, Ом
24
Чувствительность, дБ
101.6
Особенности
многофункциональная кнопка
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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З
З
Заур
29 июля 2024
Рекомендует этот товар
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З
Заур
29 июля 2024
Рекомендует этот товар
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4 990₽
59
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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