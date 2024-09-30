Беспроводные TWS-наушники Accesstyle Darkblack черный
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Код товара: 136868
Производитель: Accesstyle
2 590₽
31
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- черный
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 12
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Вес (одного наушника), г
- 6
- Импеданс, Ом
- 16
- Чувствительность, дБ
- 105
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