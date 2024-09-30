Беспроводные наушники JBL T510 BT синий
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Код товара: 134440
Производитель: JBL
Гарантия: 12 мес.
3 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- накладные
- Цвет
- синий
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 160
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Максимальная мощность, мВт
- 10.5
- Функции
- вызов голосового ассистента, регулировка громкости
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 103.5
- Особенности
- функции клавиш: включение/выключение наушников, ответ/завершение вызова
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 43
24 марта 2024
оригинальные наушники?
1
0 0
0
05.ru
31.03.2024 12:41:39
Здравствуйте! Все товары в нашем магазине оригинальные
Ответить
0 0
Г
Гость 43
24 марта 2024
оригинальные наушники?
1
0
0