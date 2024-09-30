Проводные наушники Samsung EO-IC100 белый
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Код товара: 132407
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
1 940₽
23
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- белый
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 18.35
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Максимальная мощность, мВт
- 4
- Функции
- регулировка громкости
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 94.3
- Особенности
- многофункциональная кнопка
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