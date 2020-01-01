Беспроводные TWS-наушники Samsung Galaxy Buds Pro серебристый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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2 700 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Конструкция
- внутриканальные
- Система активного шумоподавления (ANC)
- есть
- Радиус действия, м
- 10
- Время работы в режиме разговора, ч
- 11
- Тип крепления
- без крепления
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 8
- Разъем для зарядки кейса
- USB Type-C
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