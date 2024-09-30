Беспроводные TWS-наушники JBL T215 белый
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Код товара: 129227
Производитель: JBL
3 790₽
45
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Цвет
- белый
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 18.3
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Максимальная мощность, мВт
- 6
- Функции
- вызов голосового ассистента, регулировка громкости
- Импеданс, Ом
- 20
- Чувствительность, дБ
- 118
- Особенности
- многофункциональная кнопка
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