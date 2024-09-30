Проводные наушники JBL Tune 500 синий
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Код товара: 128392
Производитель: JBL
Гарантия: 12 мес.
2 490₽
29
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- накладные
- Цвет
- синий
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 148
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Функции
- вызов голосового ассистента
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 100
- Особенности
- мягкие амбушюры , вращающиеся чашки , технология JBL Pure Bass
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