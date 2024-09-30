Проводные наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 125959
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники Xiaomi Piston ZBW4354TY черный
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники 1MORE Piston Fit E1009 розовый
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники 1MORE Piston Fit голубой
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники 1MORE Piston Fit In-Ear Headphones
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники 1MORE Piston Fit E1009 серебристый
590₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- белый
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 14
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Максимальная мощность, мВт
- 5
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 93
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.