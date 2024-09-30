Беспроводные TWS-наушники Anker Soundcore Life Note белый
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Код товара: 117225
Производитель: Anker
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- белый
- Технология
- динамические
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Максимальная мощность, мВт
- 7
- Функции
- клавиша регулирования, вызов голосового ассистента, управление со смартфона
- Импеданс, Ом
- 15
- Чувствительность, дБ
- 92
- Особенности
- Функции клавиш: активация голосового помощника, воспроизведение/пауза, ответ/завершение вызова
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Вопросы и ответы
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К
Камиь Магомедочич
11 декабря 2023
С айфоном 15 про совместимы
1
0 0
0
05.ru
12.12.2023 13:18:44
Здравствуйте! Данная модель оснащена Bluetooth, так что можно подключить к iphone
Ответить
0 0
К
Камиь Магомедочич
11 декабря 2023
С айфоном 15 про совместимы
1
0
0