Беспроводные наушники Philips TAH4205BK/00 черный
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3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- накладные
- Технология
- динамические
- Вес, г
- 150
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 110
Отзывы 1
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Р
Р
Руслан
7 августа 2024
Р
Руслан
7 августа 2024
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