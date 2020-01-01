Проводные наушники JBL T750BTNC белый
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мало
7 190₽
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- накладные
- Цвет
- белый
- Вес, г
- 220
- Система активного шумоподавления (ANC)
- есть
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 100
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Длина кабеля, м
- 1.2
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