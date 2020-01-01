Bluetooth-наушники с микрофоном HIPER TWS PULL черный
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Код товара: 106046
Производитель: HIPER
В наличии
В наличии
1 890₽
22
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Цвет
- черный
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Микрофон
- есть
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