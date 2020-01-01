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Наушники
Беспроводные TWS-наушники Huawei Freebuds 3 красный

Беспроводные TWS-наушники Huawei Freebuds 3 красный

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Беспроводные TWS-наушники Huawei Freebuds 3 красный
Беспроводные TWS-наушники Huawei Freebuds 3 красный
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Код товара: 106012
Производитель: Huawei
Гарантия: 3 мес.
31 декабря
31 декабря
5 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

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Характеристики
Тип устройства
Беспроводные TWS-наушники
Конструкция
вкладыши
Технология
динамические
Цвет
красный
Вес, г
0
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Система активного шумоподавления (ANC)
есть
Вес (одного наушника), г
4.5
Тип акустического оформления
открытые
Регулятор громкости
нет
Микрофон
есть
Поддерживаемые кодеки
AAC, SBC
Время работы, ч
4
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31 декабря
31 декабря
5 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа