Беспроводные TWS-наушники Huawei Freebuds 3 красный
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Код товара: 106012
Производитель: Huawei
Гарантия: 3 мес.
31 декабря
31 декабря
5 890₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Технология
- динамические
- Цвет
- красный
- Вес, г
- 0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- есть
- Вес (одного наушника), г
- 4.5
- Тип акустического оформления
- открытые
- Регулятор громкости
- нет
- Микрофон
- есть
- Поддерживаемые кодеки
- AAC, SBC
- Время работы, ч
- 4
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