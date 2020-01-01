Планшет BQ 1085L Hornet Max Pro 10,1" 16 Гб черный
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Код товара: 94043
Производитель: BQ
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
7 510₽
7 990₽
90
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Модель планшета
- BQ Hornet Max Pro
- Материал корпуса
- пластик
- Аудио
- AAC, WAV, OGG, FLAC, MP3
- Цвет
- черный
- Видео
- MPEG-4, MKV, MOV, MP4
- Тип карты памяти
- microSD
- Операционная система
- Android
- Объем встроенной памяти
- 16 Гб
- Объем оперативной памяти
- 2 Гб
- Количество ядер процессора
- 4
- Модель процессора
- Unisoc SC9832E
- Диагональ экрана
- 10.1
- Разрешение экрана
- 1280x800
- Датчики
- акселерометр (G-сенсор)
- Стилус в комплекте
- нет
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