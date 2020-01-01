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Планшеты
Планшет BQ 1085L Hornet Max Pro 10,1" 16 Гб черный

Планшет BQ 1085L Hornet Max Pro 10,1" 16 Гб черный

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Планшет BQ 1085L Hornet Max Pro 10,1" 16 Гб черный
Планшет BQ 1085L Hornet Max Pro 10,1" 16 Гб черный
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Код товара: 94043
Производитель: BQ
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
7 510₽
7 990₽
90
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Характеристики
Тип разъема для зарядки
microUSB
Модель планшета
BQ Hornet Max Pro
Материал корпуса
пластик
Аудио
AAC, WAV, OGG, FLAC, MP3
Цвет
черный
Видео
MPEG-4, MKV, MOV, MP4
Тип карты памяти
microSD
Операционная система
Android
Объем встроенной памяти
16 Гб
Объем оперативной памяти
2 Гб
Количество ядер процессора
4
Модель процессора
Unisoc SC9832E
Диагональ экрана
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Датчики
акселерометр (G-сенсор)
Стилус в комплекте
нет
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