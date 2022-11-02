Сотовый телефон Nokia 110 DS синий
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Код товара: 99223
Производитель: Nokia
31 декабря
31 декабря
1 990₽
23
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Тип корпуса
- классический
- Цвет
- синий
- Количество SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карты
- SIM
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Разъем для наушников
- mini jack 3.5 mm
- Аудио
- MP3, FM-радио
- Тип карты памяти
- microSD
- Диагональ экрана
- 1.77
- Материал корпуса
- пластик
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 800
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
Э
Э
Эльмира
2 ноября 2022
Достоинства
для начальной школы хорош
Э
Э
Эльмира
2 ноября 2022
Э
Эльмира
2 ноября 2022
Достоинства
для начальной школы хорош
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