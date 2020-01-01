Сотовый телефон F+ Ezzy Trendy 1 Grey
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Код товара: 94692
Производитель: Fly
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
2 450₽
29
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Характеристики
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- Тип корпуса
- раскладушка
- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Цвет
- серый
- Количество SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карты
- SIM
- Диктофон
- есть
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Аудио
- MP3, FM-радио
- Тип карты памяти
- microSDHC, microSD
- Диагональ экрана
- 2.4
- Материал корпуса
- пластик
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 800
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