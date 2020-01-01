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Кнопочные телефоны
Сотовый телефон F+ Ezzy Trendy 1 Red

Сотовый телефон F+ Ezzy Trendy 1 Red

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Сотовый телефон F+ Ezzy Trendy 1 Red
Сотовый телефон F+ Ezzy Trendy 1 Red
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Код товара: 94691
Производитель: Fly
В наличии
В наличии
1 990₽
23
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Характеристики
Тип корпуса
раскладушка
Тип разъема для зарядки
microUSB
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Тип SIM-карты
SIM
Режим работы нескольких SIM-карт
попеременный
Диктофон
есть
Аудио
MP3, FM-радио
Диагональ экрана
2.4
Материал корпуса
пластик
Емкость аккумулятора, мА*ч
800
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