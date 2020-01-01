Сотовый телефон BQ-1848 Step+ Чёрный
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Код товара: 91311
Производитель: BQ
мало
мало
890₽
10
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Характеристики
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- Тип корпуса
- классический
- Количество SIM-карт
- 2
- Цвет
- черный
- Тип SIM-карты
- mini-SIM
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Аудио
- FM-Радио
- Диагональ экрана
- 1.77
- Материал корпуса
- пластик
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 600
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