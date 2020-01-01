Сотовый телефон BQ 1842 Tank Mini зеленый
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Код товара: 77259
Производитель: BQ
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 890₽
22
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Тип корпуса
- классический
- Количество SIM-карт
- 2
- Цвет
- зеленый
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Тип карты памяти
- microSD
- Диагональ экрана
- 1.77
- Материал корпуса
- пластик
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 1200
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