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Сотовый телефон BQ BQ-2430 Tank Power Camouflage-Silver

Сотовый телефон BQ BQ-2430 Tank Power Camouflage-Silver

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Сотовый телефон BQ BQ-2430 Tank Power Camouflage-Silver
Сотовый телефон BQ BQ-2430 Tank Power Camouflage-Silver
Сотовый телефон BQ BQ-2430 Tank Power Camouflage-Silver
Сотовый телефон BQ BQ-2430 Tank Power Camouflage-Silver
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 74707
Производитель: BQ
мало
мало
2 450₽
29
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Карта памяти Transcend 300S 256 Гб
2 290₽
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Характеристики
Тип корпуса
классический
Цвет
серебристый, зеленый
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
SIM
Аудио
FM-радио, встроенная антенна для радио
Тип карты памяти
microSD
Диагональ экрана
2.4
Материал корпуса
пластик
Емкость аккумулятора, мА*ч
4000
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