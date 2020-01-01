Сотовый телефон BQ BQ-2430 Tank Power Camouflage-Silver
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Код товара: 74707
Производитель: BQ
мало
мало
2 450₽
29
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Характеристики
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- Тип корпуса
- классический
- Цвет
- серебристый, зеленый
- Количество SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карты
- SIM
- Аудио
- FM-радио, встроенная антенна для радио
- Тип карты памяти
- microSD
- Диагональ экрана
- 2.4
- Материал корпуса
- пластик
- Емкость аккумулятора, мА*ч
- 4000
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