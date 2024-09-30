Сотовый телефон INOI 100 черный
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Код товара: 162127
Производитель: INOI
Гарантия: 12 мес.
-20%
790₽
990₽
9
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мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- micro USB
- Тип корпуса
- классический
- Цвет
- черный
- Тип SIM-карты
- mini-SIM
- Количество физических SIM-карт
- 2
- Режим работы нескольких SIM-карт
- активный режим
- Разъем для наушников
- mini jack 3.5 mm
- Форматы аудиофайлов
- MP3
- Тип карты памяти
- microSDHC, microSD
Отзывы 2
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В
В
Вввввввв
6 сентября 2024
Достоинства
Хорошенький
Недостатки
Нет зарядного устройства
7
7
79604133350
24 июля 2024
В
Вввввввв
6 сентября 2024
Достоинства
Хорошенький
Недостатки
Нет зарядного устройства
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