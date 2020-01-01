Смарт-часы Geozon Hybrid серебристый

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Телефоны и гаджеты
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Смарт-часы Geozon Hybrid серебристый

Смарт-часы Geozon Hybrid серебристый

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Смарт-часы Geozon Hybrid серебристый
В сравнение
В избранное
Код товара: 96692
Производитель: Geozon
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
7 790₽
93
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Цвет

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Смарт-часы
Цвет
серебристый, оранжевый
Совместимость с ОС
Android, iOS
Минимальная поддерживаемая версия iOS
8
Минимальная поддерживаемая версия Android
4.2
Уведомления
SMS
Вибрация
есть
Модель часов
Geozon Hybrid
Материал корпуса
металл
Материал браслета/ремешка
силикон
Класс пыле-влагозащиты
IP68
Телефонные звонки
уведомление о входящем звонке
NFC
нет
Измерения
мониторинг сна, мониторинг калорий, мониторинг физической активности
Секундомер
есть
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
93
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Geozon Hybrid черный
7 790₽
93
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Geozon Hybrid черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit T-Rex A1919 хаки
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit T-Rex A1919 хаки
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) зеленый
7 990₽
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) зеленый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch белый
8 990₽
9 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) серебристый
7 990₽
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit T-Rex камуфляж
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit T-Rex камуфляж
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch белый
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Смарт-часы Xiaomi Amazfit GTS 3 A2035 розовый
8 990₽
11 990₽
Смарт-часы Xiaomi Amazfit GTS 3 A2035 розовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Смарт-часы Xiaomi Amazfit GTS 3 A2035 белый
8 990₽
Смарт-часы Xiaomi Amazfit GTS 3 A2035 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
70
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei FIT 2 YODA-B09 черный
8 990₽
70
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei FIT 2 YODA-B09 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei WATCH FIT 2 розовый
8 990₽
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei WATCH FIT 2 розовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei Huawei Watch Fit 2, Active Edition черный
8 990₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei Huawei Watch Fit 2, Active Edition черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei Watch Fit 2, Active Edition голубой
8 990₽
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Huawei Watch Fit 2, Active Edition голубой
93
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Geozon Hybrid черный
Смарт-часы Geozon Hybrid черный
7 790₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit T-Rex A1919 хаки
Смарт-часы Amazfit T-Rex A1919 хаки
8 990₽
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) зеленый
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) зеленый
7 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-11%
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch белый
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch белый
8 990₽
9 990₽
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) серебристый
Смарт-часы Amazfit A2023 (GTR 2e) серебристый
7 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit T-Rex камуфляж
Смарт-часы Amazfit T-Rex камуфляж
8 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
7 790₽
93
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Цвет

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа