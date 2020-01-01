Смарт-часы Geozon Hybrid черный
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Код товара: 96688
Производитель: Geozon
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
7 790₽
93
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Характеристики
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- Тип
- Смарт-часы
- Цвет
- черный
- Совместимость с ОС
- Android, iOS
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 8
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 4.2
- Уведомления
- SMS
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Geozon Hybrid
- Материал корпуса
- металл
- Материал браслета/ремешка
- силикон
- Класс пыле-влагозащиты
- IP68
- Телефонные звонки
- уведомление о входящем звонке
- NFC
- нет
- Измерения
- мониторинг сна, мониторинг калорий, мониторинг физической активности
- Секундомер
- есть
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