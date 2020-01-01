Фитнес-браслет Honor Band 5 черный
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31 декабря
31 декабря
1 890₽
15
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Характеристики
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- Тип
- Фитнес-браслет
- Установка сторонних приложений
- нет
- Цвет
- черный
- Совместимость с ОС
- Android, iOS
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 9
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 4.4
- Уведомления
- Социальные сети, Календарь, Почта, SMS, Погода
- Вибрация
- есть
- Модель часов
- Huawei Honor Band 5
- Материал корпуса
- пластик
- Материал браслета/ремешка
- силикон
- Класс пыле-влагозащиты
- IP68
- Телефонные звонки
- уведомление о входящем звонке
- NFC
- нет
- Объем встроенной памяти
- 1 Мб
- Измерения
- мониторинг сна, мониторинг калорий, мониторинг физической активности
- Таймер
- есть
- Секундомер
- есть
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