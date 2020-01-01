Детские умные часы Geozon LTE G-W01RBLK
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 92424
Производитель: Geozon
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
11 930₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Детские умные часы
- Операционная система
- Android
- Цвет
- желтый, черный
- Совместимость с ОС
- Android, iOS
- Минимальная поддерживаемая версия iOS
- 8
- Минимальная поддерживаемая версия Android
- 4.2
- Уведомления
- SMS
- Модель часов
- Geozon LTE
- Материал корпуса
- пластик
- Материал браслета/ремешка
- силикон
- Класс пыле-влагозащиты
- нет
- Телефонные звонки
- собственная SIM-карта
- Навигация
- GPS
- NFC
- нет
- Объем встроенной памяти
- 4 Гб
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
-61%
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active2 44мм розовый
9 990₽
24 990₽
Смарт-часы Amazfit GTR 47мм серый
10 990₽
-61%
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active2 44мм черный
9 990₽
24 990₽
Смарт-часы Honor Watch GS Pro синий
12 490₽
141
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit A1952 (GTR 2) черный
11 990₽
117
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Amazfit A2021 (GTS 2e) черный
9 750₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.