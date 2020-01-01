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Детские умные часы Geozon LTE G-W01RBLK

Детские умные часы Geozon LTE G-W01RBLK

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Детские умные часы Geozon LTE G-W01RBLK
Детские умные часы Geozon LTE G-W01RBLK
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Код товара: 92424
Производитель: Geozon
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
11 930₽
143
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Характеристики
Тип
Детские умные часы
Операционная система
Android
Цвет
желтый, черный
Совместимость с ОС
Android, iOS
Минимальная поддерживаемая версия iOS
8
Минимальная поддерживаемая версия Android
4.2
Уведомления
SMS
Модель часов
Geozon LTE
Материал корпуса
пластик
Материал браслета/ремешка
силикон
Класс пыле-влагозащиты
нет
Телефонные звонки
собственная SIM-карта
Навигация
GPS
NFC
нет
Объем встроенной памяти
4 Гб
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

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