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Смарт-часы и фитнес-браслеты
Детские умные часы Geozon Aqua голубой

Детские умные часы Geozon Aqua голубой

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Детские умные часы Geozon Aqua голубой
Детские умные часы Geozon Aqua голубой
Детские умные часы Geozon Aqua голубой
Детские умные часы Geozon Aqua голубой
Детские умные часы Geozon Aqua голубой
Детские умные часы Geozon Aqua голубой
Детские умные часы Geozon Aqua голубой
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 87191
Производитель: Geozon
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
3 890₽
46
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Характеристики
Тип
Детские умные часы
Цвет
голубой
Совместимость с ОС
Android, iOS
Модель часов
Geozon Aqua
Материал корпуса
пластик
Материал браслета/ремешка
силикон
Класс пыле-влагозащиты
IP67
Телефонные звонки
собственная SIM-карта
Навигация
ГЛОНАСС, GPS
NFC
нет
Объем встроенной памяти
32 Мб
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мало
мало
3 890₽
46
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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